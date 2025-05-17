Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Tutuklandı

Çanakkale’nin İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi’nde dün sabah saat 10.30 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Uğur Zan (34), boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Zeynep Zan’ın (25) kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü, 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle kesti. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede trajediye dönüştü. Uğur Zan, yanında taşıdığı tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep Zan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçan Uğur Zan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Uğur Zan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olay, Çanakkale’de büyük üzüntü yaratırken, kadın cinayetlerine yönelik tepkiler bir kez daha gündeme geldi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA