Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Tutuklandı

Çanakkale’de Uğur Zan (34), boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ı (25) sokak ortasında başından vurarak öldürdü; zanlı, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Tutuklandı

Çanakkale’nin İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi’nde dün sabah saat 10.30 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. Uğur Zan (34), boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Zeynep Zan’ın (25) kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü, 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle kesti. Çift arasında başlayan tartışma kısa sürede trajediye dönüştü. Uğur Zan, yanında taşıdığı tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep Zan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçan Uğur Zan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Uğur Zan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olay, Çanakkale’de büyük üzüntü yaratırken, kadın cinayetlerine yönelik tepkiler bir kez daha gündeme geldi. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul’un Göbeğinde Korkunç Kadın Cinayeti! Kaçırmak İstedi, Direnince Katlettiİstanbul’un Göbeğinde Korkunç Kadın Cinayeti! Kaçırmak İstedi, Direnince KatlettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda Tır ve Otomobil Kazası: 4 Yaralı Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda Tır ve Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Gaziantep’te Havalandırma Boşluğunda Yakılan Ateş Yangına Neden Oldu Gaziantep’te Havalandırma Boşluğunda Yakılan Ateş Yangına Neden Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor