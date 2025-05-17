Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda Tır ve Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Düzce’de Anadolu Otoyolu’nun Beyköy mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İstanbul-Ankara istikametinde seyreden M.Ö. yönetimindeki 14 KM 561 plakalı Volvo marka tır, önünde ilerleyen L.Ç.’nin kullandığı 39 ACU 236 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Skoda otomobil yoldan çıkarak bariyerlere savruldu. Aynı yönde seyreden N.M. idaresindeki 41 AVN 274 plakalı TOGG marka otomobil de tıra çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve otoyol jandarma birimleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapan sağlık ekipleri, 4 kişiyi ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otoyol Jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Meraklı sürücülerin trafiği tehlikeye atmaması için uyarılarda bulunan ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA