Bursa'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Otomobil Birbirine Girdi! 14 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolunda, sabah saat 07.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Narlı yönüne giden işçi servis minibüsü ile bir otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Gemlik ve Muradiye hastanelerine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA