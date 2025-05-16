Manisa'da 3 Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Sürücü Hafif Yaralandı

Manisa Turgutlu’da 3 motosikletin karıştığı kafa kafaya çarpışma güvenlik kamerasında! İki sürücü hafif yaralı.

Son Güncelleme:
Manisa'da 3 Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Sürücü Hafif Yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Yolu Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında 3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iki sürücü hafif yaralandı.

Kaza, E.D. idaresindeki 45 ARV 724 plakalı motosikletin, Selçuklu Sokak’tan 7 Eylül Yolu’na çıkan Ö.G. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle aynı yolda seyir halindeki başka bir motosiklet de kazaya karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler E.D. ve Ö.G., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Zincirleme Kazada 5 Kişi YaralandıZincirleme Kazada 5 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Mardin’de Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti Mardin’de Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti
Zonguldak'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı Zonguldak'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor