Manisa'da 3 Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Sürücü Hafif Yaralandı
Manisa Turgutlu’da 3 motosikletin karıştığı kafa kafaya çarpışma güvenlik kamerasında! İki sürücü hafif yaralı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Yolu Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında 3 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iki sürücü hafif yaralandı.
Kaza, E.D. idaresindeki 45 ARV 724 plakalı motosikletin, Selçuklu Sokak’tan 7 Eylül Yolu’na çıkan Ö.G. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle aynı yolda seyir halindeki başka bir motosiklet de kazaya karıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler E.D. ve Ö.G., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA