Ali Yerlikaya Duyurdu! 10 İlde 11 Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi: 86 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 10 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğünü ve 86 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu toplam 142 kişinin yakalandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şüphelilerden; 86’sı tutuklandı. 44’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 TUTUKLAMA"

➡️ İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),

➡️ Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),

➡️ Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),

➡️ Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),… pic.twitter.com/imSZLc94Mq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 17, 2025

ÖRGÜT LİDERLERİ DE YAKALANDI

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul’da iki ayrı örgütün liderleri T.B. (tutuklandı) ve S.G. (yurt dışı firari), Ankara’da R.A., Diyarbakır’da Ş.T., Gaziantep’te S.Y., Şanlıurfa’da M.A., Bursa’da C.A. ve Kocaeli’de F.M.T. yakalandı. Firari konumda olan Samsun’dan G.A., Tekirdağ’dan A.E.A. ve Uşak’tan B.G. için çalışmalar sürüyor.

Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri, KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu..." ifadesiyle bu iş birliğinin altını çizdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheliler hakkında; örgüt kurmak, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlamalarla soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda 48 tabanca, 30 av tüfeği, 3 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 12 kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheliler, adli mercilere sevk edilirken delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara katkı sunan tüm birimlere teşekkür etti. “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” sözleriyle başarıda emeği geçenleri kutladı. Suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

“Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” diyen Bakan Yerlikaya, bu operasyonların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Kamu düzenini tehdit eden yapılarla mücadelede devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi.

Kaynak: İHA