25 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 41 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandıran şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 84 kişinin yakalandığını ve 41'inin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu operasyonlarla ilgili önemli bilgiler verdi. Operasyona, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı belirtilerek, 25 ildeki dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit edilip önlendiği vurgulandı.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında, şüpheliler hakkında yapılan işlemlerle ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep illerinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandıran kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sırasında 84 şüpheli yakalanmış olup, bunlardan 41’i tutuklanmış, 43’ü hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir."

“Şanlıurfa’daki Dolandırıcılık Şebekesine Yaptığımız Operasyonumuzda 41 Tutuklama”



Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda; 84 şüpheli yakalandı.❗… pic.twitter.com/XfUe2qGuME — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 13, 2025

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları başarıyla yürüten emniyet güçlerine teşekkür ederek, güvenlik güçlerinin bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA