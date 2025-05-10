Konya’da 89 Milyonluk Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 13 Tutuklama

Konya merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheliden 13’ü tutuklandı. 89 milyon 250 bin TL’lik vurgun yapan şebeke çökertildi.

Konya’da 89 Milyonluk Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 13 Tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu kapsamında Konya’da gerçekleşen 6 ayrı olayda 1 milyon 335 bin TL’lik dolandırıcılığa karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Hesap hareketlerini inceleyen ekipler, toplam 89 milyon 250 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 18 şüpheliyi tespit etti.

Operasyon, 10 Mayıs 2025 tarihinde Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkâri, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskınlarda 16 şüpheli yakalanırken, dosyada adı geçen bir şahsın operasyondan bir gün önce Bursa’da başka bir suçtan tutuklandığı ve bu dosya kapsamında da tutuklandığı öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma, firari şüphelilerin yakalanması için devam ediyor.

Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Adli Kontrolle SerbestElazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Adli Kontrolle SerbestYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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