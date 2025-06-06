Yaz Bahçelerinin Gizli Hazinesi Olarak Biliniyor: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Karaciğeri ve Beyin Sağlığını Koruyor

Yaz aylarında bahçelerde sıkça karşılaşılan hanımeli bitkisi, yalnızca hoş kokusuyla değil, sağlığa sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor.

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Yaz Bahçelerinin Gizli Hazinesi Olarak Biliniyor: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Karaciğeri ve Beyin Sağlığını Koruyor
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Haziran ayında olgunlaşan bu mor-mavi renkli meyveler, antioksidan deposu olmasıyla öne çıkıyor. Kanada’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada yetişen hanımeli, -40 dereceye varan soğuklara dayanıklılığıyla da biliniyor. Yaban mersini ve ahududuyu andıran ekşi-tatlı aromasıyla farklı damak zevklerine hitap eden bu meyve, içeriğindeki yüksek C vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum ile bağışıklık sistemine destek oluyor.

Yaz Bahçelerinin Gizli Hazinesi Olarak Biliniyor: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Karaciğeri ve Beyin Sağlığını Koruyor - Resim : 1

HANIMELİ MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Bilimsel araştırmalara göre, hanımeli meyvesi:

Hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor,

Karaciğeri ve damarları koruyor,

Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor,

Kalp sağlığını destekliyor.

Yaz Bahçelerinin Gizli Hazinesi Olarak Biliniyor: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Karaciğeri ve Beyin Sağlığını Koruyor - Resim : 2

ENFEKSİYONLARA KARŞI DOĞAL KORUMA SAĞLIYOR

Ayrıca, enfeksiyonlara karşı etkili doğal bir kalkan görevi gören hanımeli, karaciğerde yağlanmaya karşı da koruyucu rol üstleniyor. Ancak uzmanlar, bu güçlü meyvenin günde 100 gramdan fazla tüketilmemesini öneriyor. En ideal saklama yöntemi ise dondurarak muhafaza etmek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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