AFAD verilerine göre, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kumluca olarak duyuruldu.

Saat 07.49'da meydana gelen depremin derinliği 29.02 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi