Antalya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Antalya Kumluca'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kumluca olarak duyuruldu.
Saat 07.49'da meydana gelen depremin derinliği 29.02 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:49:49 TSİ
Enlem:35.95361 N
Boylam:30.42889 E
Derinlik:29.02 km
Detay:https://t.co/LYvrYuTL0L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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