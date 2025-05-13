Antalya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Antalya Kumluca'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Antalya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre, Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kumluca olarak duyuruldu.

Saat 07.49'da meydana gelen depremin derinliği 29.02 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurduİstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü DuyurduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
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