İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

İstanbul güne depremle uyandı. AFAD verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.6 kilometre olarak kaydedildi.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlar artçıların birkaç ay daha sürebileceği uyarısını yapıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi