İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
İstanbullular güne depremle uyandı. AFAD verilerine göre İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
İstanbul güne depremle uyandı. AFAD verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:18:15 TSİ
Enlem:40.83972 N
Boylam:28.39944 E
Derinlik:6.84 km
Detay:https://t.co/fU5VmJ2p8x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/mPhcrr5svT
13.05.2025, 07:18:15 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.6 km#Kandilli
SARSINTILAR SÜRÜYOR
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlar artçıların birkaç ay daha sürebileceği uyarısını yapıyor.
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Kaynak: Haber Merkezi