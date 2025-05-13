İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

İstanbullular güne depremle uyandı. AFAD verilerine göre İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

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İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

İstanbul güne depremle uyandı. AFAD verilerine göre saat 07.18'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 4.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.6 kilometre olarak kaydedildi.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlar artçıların birkaç ay daha sürebileceği uyarısını yapıyor.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da DepremKandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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