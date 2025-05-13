Meteoroloji'den 25 İl İçin Sarı Alarm: Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in doğusu ve kıyı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, ayrıca Gaziantep’in batısı ile Kilis çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar; Marmara’da kuzeyli, güneydoğu bölgelerinde ise güneyli yönlerden zaman zaman saatte 60 km’ye ulaşan hızla esecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis görülebilir. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece düşüş tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi ve ani sağanakların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

25 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı 25 il için sarı kod verdi. İşte sarı kodlu alarm verilen iller:

Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinden pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi