Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Maviye Büründü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Engelliler Haftası dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. İstanbul’un simge yapılarından FSM Köprüsü de bu özel haftaya ışığıyla destek verdi.
İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Engelliler Haftası kapsamında mavi ışıkla aydınlatıldı.
Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında, engelli bireylerin toplumdaki yerini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Engelliler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu anlamlı hafta kapsamında FSM Köprüsü de mavi renge bürünerek engelli bireylerin görünürlüğüne dikkat çekti.
Kaynak: AA