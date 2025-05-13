Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 25 yaşındaki Hasan Mert Köse hayatını kaybetti. Kazada diğer motosikletin sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki Hasan Mert Köse yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sularında Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Merkez yönüne doğru ilerleyen Halil Altuntaş’ın kullandığı 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse yönetimindeki 16 BKS 024 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü - Resim : 1

25 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Hasan Mert Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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