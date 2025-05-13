Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bodrum'a 137.12 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.30’da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-13
Saat:02:30:12 TSİ
Enlem:36.72917 N
Boylam:25.75611 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/YKXqsCUfAO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü.
KANDİLLİ 4.8 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 16.9 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Kaynak: DHA
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