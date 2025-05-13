Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.30’da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü.

KANDİLLİ 4.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 16.9 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: DHA