Kandilli Duyurdu! Marmara Denizi Yine Sallandı

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 17.9 km olduğu belirtildi.

Kandilli Duyurdu! Marmara Denizi Yine Sallandı

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ‘Büyük İstanbul Depremi’ endişeleri sürerken, Marmara Denizi’nde artçı sarsıntılar sürüyor.

Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı son duyuruya göre Marmara Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliğinin 17.9 olduğu kaydedildi.

İstanbul Sallandı, Alışkanlıklar Değişti! Marmara'da 'Deprem' Göçüİstanbul Sallandı, Alışkanlıklar Değişti! Marmara'da 'Deprem' GöçüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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