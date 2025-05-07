İstanbul Sallandı, Alışkanlıklar Değişti! Marmara'da 'Deprem' Göçü

Kariyer.net tarafından yapılan araştırmada, Marmara Bölgesi'nde yaşayan çalışanların önemli bir kısmının deprem endişesiyle taşınmayı değerlendirdiği ortaya çıktı. İstanbul ve çevresinde ikamet eden 1500’den fazla çalışanla yapılan çalışmaya göre, katılımcıların %57’si depremin ardından kaygı duyduklarını belirtirken, yalnızca %7’si kendini güvende hissettiğini ifade etti.

DEPREM SONRASI TAŞINMA PLANLARI ÇOĞALDI

Verilere göre, Marmara’daki çalışanların yaklaşık %80’i deprem konusunda ciddi bir endişe taşıyor. Katılımcıların %82’si iş yerinde fiziksel olarak çalıştığını belirtirken, %70’in üzerinde bir kesim ise hibrit çalışma modelini tercih ettiğini dile getirdi.

Deprem nedeniyle taşınma planı yapanların oranı %35’e ulaşırken, taşınmayı düşünmeyenlerin %33’ü ise mevcut yapıların ve bölgenin altyapısına duydukları güveni gerekçe gösterdi. İstanbul’daki yüksek yaşam maliyetinin, deprem riskiyle birleşmesi ise uzaktan çalışmanın önemini artıran etkenler arasında yer aldı. İş yerlerinin dayanıklılığı konusundaki düşüncelerde dikkat çekti. Katılımcıların %38’i iş yerlerinin depreme karşı sağlam olduğunu düşünürken, %17’si bunun tam tersini ifade etti. Yaklaşık %40’lık bir kesim ise bu konuda net bir fikre sahip olmadığını belirtti.

KATILIMCILAR AFET EĞİTİMİ TALEP EDİYOR

Araştırmaya göre, şirketlerin deprem sonrası aldığı önlemler, çalışanlar açısından yetersiz bulunuyor. Katılımcıların %55’inden fazlası alınan önlemleri yeterli görmezken, bu kişiler özellikle çözümlerin sürdürülebilirliğine dair endişe taşıyor. Çalışanlar arasında en çok talep edilen konulardan biri ise afet eğitimi oldu. Katılımcıların %76’sı şimdiye dek bu yönde bir eğitim almadığını, %60’ı ise böyle bir eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca %65’in üzerinde bir kesim, çalıştığı kurumda herhangi bir afet planı bulunmadığını ifade etti.

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, şirketlerin yalnızca fiziksel güvenliği değil, aynı zamanda çalışanların psikolojik güvenliğini de göz önünde bulundurarak kapsamlı afet planları oluşturmasının ve düzenli tatbikatlar yapmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

'ŞİRKETLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Uysal, şirketlerin çalışanlarına afet eğitimi sunması ve afet sonrası moral ile psikolojik destek sağlaması gerektiğini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Kariyer.net olarak, bu araştırma ile şirketlerin ve İnsan Kaynakları profesyonellerinin bu konuda daha fazla sorumluluk almasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın sadece fiziksel değil, duygusal güvenliklerini de gözetmek, işgücü sağlığını ve verimliliğini artıracaktır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, şirketlerin sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışan bağlılığını ve uzun vadeli başarıyı pekiştirecektir. Dolayısıyla devamlılık, şirket hafızası ve iş sürekliliği politikaları açısından şirketlerin bu konudaki sorumluluğunu göz önüne alması önemli diyebiliriz."

Kaynak: AA