TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fesih Kararına İlk Değerlendirme: 'Milletimiz Yeni Bir Eşikte'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin açıklamada bulundu. Kararın memnuniyet verici olduğu ifade eden Kurtulmuş, "Milletimiz yeni bir eşiğe gelmiştir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fesih Kararına İlk Değerlendirme: 'Milletimiz Yeni Bir Eşikte'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu gelişmeyle yeni bir eşiğe gelindiğini ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

'TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK BİR FIRSAT'

"Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır. Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür.

'YARGI, YASAMA VE YÜRÜTME BİRLİKTE HAREKET ETMEK ZORUNDA'

Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır. Bu süreç sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir imkandır. Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm milletimiz olacaktır.

'SİYASET KURUMU BU UMUDU KARŞILIKSIZ BIRAKMAMALI'

Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır. Yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını temenni ediyorum. Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğiyle milletimize hayırlı olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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