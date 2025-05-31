Elektrik Kesintisinde Mutfak Süngerleri Hayat Kurtarabilir: Bunu Kimse Bilmiyordu



SOĞUK KOMPRES GÖREVİ GÖRÜYOR

Küçük çocukların düşüp kalkmaları sık görülür ve bu da sık sık morluk, çarpma ya da şişlik anlamına gelir. Böyle bir durumda hazırda bekleyen donmuş süngerler adeta bir ilk yardım malzemesi gibi kullanılabilir. Sünger donmuş haldeyken bölgeye uygulanır, çözülmeye başladığında ise fazla suyu kendi içinde hapseder ve etrafı ıslatmaz. Hem çocuk rahat eder hem de ortam temiz kalır.