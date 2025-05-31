Elektrik Kesintisinde Mutfak Süngerleri Hayat Kurtarabilir: Bunu Kimse Bilmiyordu
Mutfakta genellikle yalnızca bulaşık yıkarken kullandığımız süngerler, aslında tahmin ettiğinizden çok daha fazla işe yarayabilir. Özellikle elektrik kesintilerinde, birkaç basit adımla bu süngerleri adeta doğal birer buz aküsüne dönüştürebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Temiz 3-4 mutfak süngerini musluk suyu ile güzelce ıslatın ve her birini ayrı ayrı kilitli poşetlere yerleştirin. Ardından dondurucuya bırakın. Bu işlem, olası elektrik kesintilerine karşı sizi daha hazırlıklı hale getirecektir.
Elektrik aniden kesildiğinde, bu donmuş süngerleri buzdolabı veya derin dondurucudaki gıdaların yanına yerleştirerek soğukluğu bir süre daha koruyabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde gıdalarınızın çabucak bozulmasını önleyebilirsiniz.
SADECE EVDE DEĞİL DIŞARIDA DA İŞE YARIYOR
Ailece pikniğe ya da sahile mi gidiyorsunuz? Yanınıza aldığınız yiyeceklerin sıcakta bozulmasından endişeleniyorsanız, bu donmuş süngerleri gıda poşetlerine koyarak taşımak iyi bir fikir olabilir. Böylece ekstra buz aküsü almadan da yiyeceklerinizi serin tutabilirsiniz.
SOĞUK KOMPRES GÖREVİ GÖRÜYOR
Küçük çocukların düşüp kalkmaları sık görülür ve bu da sık sık morluk, çarpma ya da şişlik anlamına gelir. Böyle bir durumda hazırda bekleyen donmuş süngerler adeta bir ilk yardım malzemesi gibi kullanılabilir. Sünger donmuş haldeyken bölgeye uygulanır, çözülmeye başladığında ise fazla suyu kendi içinde hapseder ve etrafı ıslatmaz. Hem çocuk rahat eder hem de ortam temiz kalır.