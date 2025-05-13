İstanbul Güne Depremle Başladı: Ahmet Ercan'dan İlk Açıklama ve Net Uyarı
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu sabaha gözlerini depremle açtı. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıkladı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından kaygılanacak bir durum olmadığını belirtirken AFAD ve Kandilli için uyarıda bulundu.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük bir paniğe yol açmıştı. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülmüş geceyi parklarda geçirmişti. 6.2'lik depremin artçı sarsıntıları devam ediyor.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6.84 km derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 13.6 kilometre olarak kaydedildi.
'KAYGILANMAYIN'
Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk açıklama geldi.
Ahmet Ercan, bu sabah gerçekleşen depremin, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin artçısı olduğunu ve kaygılanacak bir durum olmadığını ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ercan, "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yok" dedi.
Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılancak bir durum yoktur. pic.twitter.com/xgyCFp9naU— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 13, 2025
UYARI GELDİ
Öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bildirimlerdeki farklılıklara dikkat çeken Ercan şu uyarıda bulundu:
"Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor."
Kandilli Gözlemevi ile AFAD Yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 13, 2025
Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın JEOFİZİK gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı…