Van'da 3 Ton 370 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürürlükte olan av yasağı süresince denetimlerini artırarak sürdürüyor. Kaçak avcılıkla mücadelede kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler; karadan motorlu ve yaya devriyelerle, havadan keşif sistemleriyle ve göl ile akarsularda su araçları ile 24 saat esasına dayalı kontroller gerçekleştiriyor. Ayrıca, gece görüş özelliğine sahip termal kameralarla da bölge izleniyor.

11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, toplam 8 kaçak avcılık olayına müdahale edildi. Bu operasyonlarda 3 ton 370 kilogram yasadışı yolla avlanmış inci kefali, 3 adet tırıvırı tipi ağ ve 535 metre uzunluğunda serpme ağ ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 7 kişi hakkında işlem yapılırken, toplamda 151 bin 295 TL idari para cezası kesildi.