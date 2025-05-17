Van'da 3 Ton 370 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi

Van Gölü'nün endemik türlerinden olan ve üreme döneminde tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalini korumaya yönelik denetimlerde, jandarma ekipleri bir haftalık süreçte 3 ton 370 kilogram kaçak avlanmış balık ele geçirdi.

Son Güncelleme:
Van'da 3 Ton 370 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürürlükte olan av yasağı süresince denetimlerini artırarak sürdürüyor. Kaçak avcılıkla mücadelede kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler; karadan motorlu ve yaya devriyelerle, havadan keşif sistemleriyle ve göl ile akarsularda su araçları ile 24 saat esasına dayalı kontroller gerçekleştiriyor. Ayrıca, gece görüş özelliğine sahip termal kameralarla da bölge izleniyor.

11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, toplam 8 kaçak avcılık olayına müdahale edildi. Bu operasyonlarda 3 ton 370 kilogram yasadışı yolla avlanmış inci kefali, 3 adet tırıvırı tipi ağ ve 535 metre uzunluğunda serpme ağ ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 7 kişi hakkında işlem yapılırken, toplamda 151 bin 295 TL idari para cezası kesildi.

Etiketler
Jandarma Van
Son Güncelleme:
Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Tutuklandı Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı
Kocaeli D100’de Trafik Levhısına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı Kocaeli D100’de Trafik Levhısına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor