Balıkesir Susurluk’ta Motosiklet Kazası: Uyarı Tabelasına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, yol çalışması uyarı tabelasına çarpan motosiklet sürücüsü İ.C.D. (50), bariyerlere savrularak yaşamını yitirdi.

Balıkesir Susurluk’ta Motosiklet Kazası: Uyarı Tabelasına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, Susurluk istikametinde seyir halinde olan 50 yaşındaki İ.C.D.’nin kullandığı motosikletin, yol çalışması nedeniyle konulan uyarı tabelasına çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü İ.C.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.
Kazanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatılırken, yetkililer yol çalışmaları sırasında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

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Kaynak: İHA

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