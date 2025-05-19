Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs’a ilişkin yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, milletimizin istiklâl ve istikbâl kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı..

Fahrettin Altun'un kutlama mesajı şu şekilde:

"19 Mayıs 1919, milletimizin istiklâl ve istikbâl kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun’da yakılan istiklâl meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır.

19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır.

Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı gün gençliğe emanet edilmiş; yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılınmıştır.

Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır.

Zira her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkânı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle, İstiklâl Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor; tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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