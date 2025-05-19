Boşanma Aşamasında Tetikçi Dehşeti: Yurt Dışından Emir Verdi, Kuyumcu Dükkanını Kurşunlattı

İstanbul Kağıthane'de 3 Mayıs Cumartesi günü sabaha karşı yaşanan silahlı saldırı, adeta bir suç filmini andırdı. Nurtepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli 3 şüpheliden biri, uzun namlulu otomatik silahla iş yerine kurşun yağdırdı.

ZANLILAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, saldırganların olay yerine motosikletle yaklaşıp yaya olarak kuyumcuya gittikleri, bir kişinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Gürkan S. (18), motosikleti kullanan kişinin Şiyar Ege Ö. (16) ve motosikleti temin ederek şüphelilere teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

SİLAHLAR, MASKELER VE KIYAFETLER ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgilerle Kayra Y.'nin adresine operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada ise olayda kullanılan uzun namlulu otomatik silah, fişekler, maskeler ve saldırı anında giyilen kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, 11 ayrı suç kaydı bulunan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

KAN DONDURAN GERÇEK

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma, daha da çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Aynı kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda iki kez daha hedef alındığı ve bu saldırılarla ilgili beş kişinin tutuklandığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarına göre tüm saldırıların arkasında, boşanmak isteyen kadının eşi yer alıyor. Yurt dışına kaçtığı belirlenen şahsın, eşine ait iş yerini hedef alması için tetikçiler tuttuğu tespit edildi. Hatta saldırganların olay anlarını cep telefonlarıyla kaydettiği de belirlendi.

Kaynak: DHA