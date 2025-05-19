Özgür Özel'den 19 Mayıs'ta Dikkat Çeken 'Atatürk' Mesajı: 'Silah Arkadaşlarının Ayak İzlerini Takip Ediyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gölbaşı’nda 19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nda önemli açıklamalar yaptı. Özel, maraton pisti için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yeniden bir açıklama yapan Özel ‘Attığınız her adım tarihe bıraktığınız ayak izleridir. Atatürk’ün silah arkadaşlarının ayak izlerini takip eden gençler olarak takip ediyoruz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum’ dedi.

'ATATÜRK'ÜN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDECEĞİZ'

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Mansur başkan ile bu meseleyi sadece konuştuk. Eşi benzeri olmayan bir maraton pisti yaptılar. Dünyanın en çok tercih edilen maratonlarından biri olabilir. 30 yıl sonra buraya çıkan bir açılış konuşmacısı diyecek ki bu sene 30.sunu koşuyor diyecek.

Mansur başkanımız kızı kadar iyi derecelerim yok. Hep iki saatte bu maratonu bitiyorum. Birazdan bir Anıtkabir yürüyüşü yapıp İzmir’e gideceğim. Attığınız her adım tarihe bıraktığınız ayak izleridir. Atatürk’ün silah arkadaşlarının ayak izlerini takip eden gençler olarak takip ediyoruz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.

'BU YÜRÜYÜŞÜ SÜRDÜRECEĞİZ'

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla 19 Mayıs’ı şu sözlerle kutlamıştı. Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün…Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Kaynak: Haber Merkezi