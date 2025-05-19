Uzmanından Herkesi İlgilendiren Uyarı: Her Hareketinizi Kaydediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin EnFest etkinliğinde konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, "Yapay Zeka ve Geleceğin Meslekleri" başlıklı çarpıcı bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılara yapay zekanın hayatımıza nasıl nüfuz ettiğini anlatan Samur, sosyal medyadan günlük internet alışkanlıklarına kadar bizi nasıl izlediğini örneklerle ortaya koydu.

'DİNLİYOR, İZLİYOR, ÖĞRENİYOR'

"Instagram'da 3 saniye izlediğiniz video bile sizinle ilgili veridir" diyen Samur, sosyal medya platformlarının sadece beğenileri değil, izleme süresinden mesaj içeriklerine kadar pek çok veriyi analiz ettiğini belirtti.

Samur şunları söyledi:

"Beğenilerimize, izlediğimiz videolara, girdiğimiz sitelere bakıyor. Peki Instagram mesajlarımızı okuyor mudur? Instagram ve WhatsApp kime ait? Mark Zuckerberg’e ait. Senin en çok kullandığın uygulamalar WhatsApp ve Instagram. Senin buradaki mesajların okunuyor, aynı zamanda analiz ediliyor. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Bizi ayrıca dinliyorlar. Bugün yapay zeka konuşacağız. Akşam bir bakacaksınız keşfette yapay zeka olacak. Mesela Instagram'da bir videoyu izlemeye başlıyorsunuz. Videoyu 3 saniye izleyip geçtiniz. Instagram’a diyor ki, 'Ben bunu beğenmedim.' Keşfet sayfanızı sizin beğendiğiniz içeriklere göre ayarlıyor."

'SİZİ TANIYOR'

Yapay zekanın artık sadece verileri analiz etmekle kalmayıp, bu verilerden anlam çıkardığını ve kullanıcı davranışlarını öngördüğünü anlatan Samur, "Bir makineye, insan gibi öğrenmeyi öğrettik. Sonuç? O artık bizden daha iyi öğreniyor" dedi. Bu sürecin adının "makine öğrenmesi" olduğunu vurgulayan Samur, "Google'da 'Kocaeli'de en iyi restoranlar' diye arattığınızda çıkan liste, sizin geçmiş tercihlerinize göre sıralanıyor. Yani sadece veri değil, sizin kim olduğunuz da hesaba katılıyor" ifadelerini kullandı.

Veri yığınının artık devasa boyutlara ulaştığını belirten Samur, bu bilgi kütlesine "Big Data" dendiğini ama asıl önemli olanın bu veriyi anlamlı hale getirmek olduğunu söyledi: "Makineye sadece bilgi vermiyoruz, öğrenmesini de istiyoruz. Onu eğitiyoruz. Ve sonunda ortaya çıkan şey, bizim neyi neden yaptığımızı anlayan bir yapay zeka oluyor."

Kaynak: İHA