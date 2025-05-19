Milyonlarca Liralık Vurgun! Evlilik Vaadiyle Kandırdığı Kadının Hesaplarını Boşalttı

İstanbul'da yaşayan İranlı Alireza Ghaffari Hosseini, kendisini iş insanı olarak tanıttığı ve “Seni seviyorum, seninle evleneceğim” diyerek güven kazandığı kadının banka hesaplarındaki tüm parayı ele geçirdi. Genç kadın, yaklaşık 6 milyon TL zarara uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RESTORAN SAHİBİ OLARAK TANITTI

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Parmis Nazakat, Türkiye’ye yaptığı iş seyahati sırasında Alireza Ghaffari Hosseini ile tanıştı. Kendini zengin bir restoran sahibi olarak tanıtan şüpheli, kısa sürede Nazakat’ın güvenini kazanarak ilişki kurdu. 2024 Şubat ayında İstanbul'daki ziyaretin ardından KKTC’ye dönmeye hazırlanan Nazakat, sevgilisinin yönlendirmesiyle telefonunu şarjda bırakıp evden ayrıldı.

TÜM PARAYI ANNESİNİN HESABINA GÖNDERDİ

Şüpheli ise bu telefonu kullanarak, mağdur kadının hesaplarından İran’daki annesinin hesabına 10 gün içinde 135 bin sterlin aktardı. Avukat Büçkün Canatik'in savcılığa sunduğu şikayet dilekçesine göre Hosseini, paraları transfer ederken dekontlara “borç” ifadesi yazarak işlemleri gizlemeye çalıştı. Olayın ardından Hosseini'nin mağdur kadını ve ailesini İran'daki akrabaları aracılığıyla tehdit etmeye başladığı da iddia edildi.

'YENİ NESİL DOLANDIRICILIK'

Mağdurun avukatı Canatik, "Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi" diyerek benzer durumlara karşı kamuoyunu uyardı.

Kaynak: Sabah