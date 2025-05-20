Bakan Göktaş Duyurdu: 1 Milyar 227 Milyon Lira Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara destek adına verilen Sosyal ve Ekonomik Destek'in hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, toplam miktarın 1 milyar 227 milyon lira olduğunu söyledi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Bakan Göktaş Duyurdu: 1 Milyar 227 Milyon Lira Hesaplarda

Ekonomik krizin tırmanmasıyla beraber sosyal desteğe ihtiyaç artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklar için ulaştırdığı sosyal yardımlarla ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Çocukların temel ihtiyaçlarına destek olmak için çok çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, sosyal destek ve eğitim giderleri desteği adına bu ay toplam 1 milyar 227 milyon lira miktarında olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin, ilgili banka hesaplarını yatırıldığını duyurdu.

Sosyal ve Ekonomik Destek sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sosyal yaşantısı ve eğitim ihtiyaçlarına destek olunduğunu vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların milli değerler taşıyan, özgüvenli ve sağlıklı yetişmesinin çok önemli olduğunu işaret etti.

Bakan Göktaş Duyurdu: 1 Milyar 227 Milyon Lira Hesaplarda - Resim : 1

'HER ŞEYDEN ÖNCE AİLE SEVGİSİ'

Bakan Göktaş, aile odaklı bir sosyal hizmet şeklini temel aldıklarını ve çocukların her şeyden önce ailelerinin sevgi ve ilgisine muhtaç olduğunu belirterek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

SED uygulaması dolayısıyla ailelerin ve çocukların psikososyal destek alabildiğini ve mental olarak güçlendiklerini dile getiren Bakan Göktaş, etkinliklere katılımlarının da sağlanabildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Parası Hesaplara YatırıldıBakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Parası Hesaplara YatırıldıEkonomi
Bakan Göktaş'tan Gönüllü Anneye Anneler Günü ZiyaretiBakan Göktaş'tan Gönüllü Anneye Anneler Günü ZiyaretiGüncel
Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması! 7 Kişiye Gözaltı Kararı Borsa İstanbul'da 7 Kişiye Gözaltı Kararı
Diyarbakır'da Dev Operasyon: 7,5 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi Diyarbakır'da Dev Uyuşturucu Operasyonu
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
Meteoroloji'den Uyarı! Afrika Sıcakları Kapıda... Termometreler 30 Dereceyi Aşacak Afrika Sıcakları Kapıda
Mersin'de Fabrika Yangını Mersin'de Fabrika Yangını
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?
Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti