Bakan Göktaş Duyurdu: 1 Milyar 227 Milyon Lira Hesaplarda

Ekonomik krizin tırmanmasıyla beraber sosyal desteğe ihtiyaç artarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklar için ulaştırdığı sosyal yardımlarla ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Çocukların temel ihtiyaçlarına destek olmak için çok çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, sosyal destek ve eğitim giderleri desteği adına bu ay toplam 1 milyar 227 milyon lira miktarında olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin, ilgili banka hesaplarını yatırıldığını duyurdu.

Sosyal ve Ekonomik Destek sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sosyal yaşantısı ve eğitim ihtiyaçlarına destek olunduğunu vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların milli değerler taşıyan, özgüvenli ve sağlıklı yetişmesinin çok önemli olduğunu işaret etti.

'HER ŞEYDEN ÖNCE AİLE SEVGİSİ'

Bakan Göktaş, aile odaklı bir sosyal hizmet şeklini temel aldıklarını ve çocukların her şeyden önce ailelerinin sevgi ve ilgisine muhtaç olduğunu belirterek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

SED uygulaması dolayısıyla ailelerin ve çocukların psikososyal destek alabildiğini ve mental olarak güçlendiklerini dile getiren Bakan Göktaş, etkinliklere katılımlarının da sağlanabildiğini bildirdi.