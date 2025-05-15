Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Parası Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı bireylerin aileleriyle birlikte desteklenmesi amacıyla yürütülen Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 5,4 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

2006 yılında başlatılan bu destek modelinin, engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan koparılmadan ailelerinin yanında kalabilmesini hedeflediğini hatırlatan Göktaş, bu uygulamanın hem bireylerin hem de aile yapısının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

HER HAK SAHİBİNE 10 BİN 125 LİRA

Göktaş, halihazırda yaklaşık 541 bin kişinin bu yardımdan yararlandığını belirterek, her bir hak sahibine aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını söyledi. Yardım, bakıma muhtaç bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına ekonomik destek sağlıyor.

Bakan Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.