Dolar ve Euronun Ateşi Fırladı

Uzun zamandır yükselişine devam eden dolar ve euro, Perşembe gününe de yukarı ivmeyle başladı. Dolar bugün 38,7710 liradan satılırken, euro ise 43,4970 liradan satışa sunuluyor.

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Dolar ve Euronun Ateşi Fırladı

Son yıllarda Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı döviz kuru ve altın fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra yürürlüğe aldığı radikal politikaları ve Çin ile başlattığı ticaret savaşı da küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Dolar ve Euronun Ateşi Fırladı - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan dolar ve euro, haftanın dördüncü iş gününde de yukarı yönlü seyrediyor. 15 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul serbest piyasada 38,7690 liradan alınan dolar, 38,7710 liradan satışa çıkıyor. 43,4950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,4970 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,7390 lira, euronun satış fiyatı ise 43,4680 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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