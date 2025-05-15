Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine Zam Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzine gelen 1,5 TL'lik zammın ardından, motorin fiyatlarına da gece yarısından itibaren 1 lira 83 kuruşluk zam yapıldı. Peş peşe gelen akaryakıt zamları sürücüleri zor durumda bırakıyor. İşte 15 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları..

Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine Zam Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen 1,50 TL'lik zammın ardından bu kez motorin fiyatı arttı.

Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren 1 lira 83 kuruşluk zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 46,05 TL, Ankara'da 46,86 TL, İzmir'de ise 47,20 TL seviyesine ulaştı.

Bu zamların ardından LPG (otogaz) fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.

Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine Zam Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları - Resim : 1

GÜNCEL FİYATLAR

Zamların ardından vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını internetten sıkça sorgulamaya başladı. 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.79 TL
Motorin: 46.07 TL
LPG: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.65 TL
Motorin: 45.96 TL
LPG: 25,59 TL

Tabela Bir Kez Daha Değişti! Motorine Zam Geldi: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları - Resim : 2

Ankara:

Benzin: 47.43 TL
Motorin: 46.90 TL
LPG: 26,09 TL

İzmir:

Benzin: 47.77 TL
Motorin: 47.24 TL
LPG: 26,04 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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