Akaryakıtta Peş Peşe Zamlar Yolda

Benzin ve motorine zam geliyor. Benzin Çarşamba gününden itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak, motorinde ise Perşembe gününden itibaren 1 lira 30 kuruş artış yaşanacak.

Akaryakıtta Peş Peşe Zamlar Yolda

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1,50 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1,30 TL zam yapılması bekleniyor.

İşte 13 Mayıs 2025 Salı itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,29 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL

Akaryakıtta Peş Peşe Zamlar Yolda - Resim : 1

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,93 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,27 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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