Akaryakıtta Peş Peşe Zamlar Yolda
Benzin ve motorine zam geliyor. Benzin Çarşamba gününden itibaren 1 lira 50 kuruş zamlanacak, motorinde ise Perşembe gününden itibaren 1 lira 30 kuruş artış yaşanacak.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1,50 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1,30 TL zam yapılması bekleniyor.
İşte 13 Mayıs 2025 Salı itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,29 TL
Motorin: 44,22 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,11 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,93 TL
Motorin: 45,05 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,27 TL
Motorin: 45,38 TL
LPG: 26,04 TL
Kaynak: Haber Merkezi