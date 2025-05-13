Elmas Devi Koidu, Üretimi Tamamen Durdurdu: Binden Fazla Kişi İşten Çıkarıldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de faaliyet gösteren en büyük elmas üreticisi Koidu Limited, işçi maaşları ve çalışma şartlarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle üretimini durdurdu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, şirketin faaliyetlerini tamamen askıya alması sonucunda 1000’den fazla çalışan işten çıkarıldı.

ÜRETİM SONA ERDİ

İsrailli milyarder Beny Steinmetz’in sahibi olduğu BSG Resources’a bağlı Octea Limited'in bir parçası olan Koidu Limited, ülkenin doğusundaki Koidu maden sahasında üretimi tamamen sona erdirdi. Şirketin yalnızca başkent Freetown’daki merkez ofisinde az sayıda personelin çalışmaya devam ettiği bildirildi.

TEMİZ SUYA ERİŞİMLERİ YOKTU

Koidu Limited İşçi Sendikası Başkanı Charles Kainessie, çalışanların yalnızca maaşlarının yüzde 30’unu alabildiğini çünkü ödemelerin yerel para biriminden, 9 yıl öncesinin döviz kuru baz alınarak yapıldığını belirtti. Kainessie, ayrıca işçilerin temiz suya ve tuvalet gibi temel hizmetlere erişimlerinin olmadığını da vurguladı.

İŞÇİLER GREV YAPMIŞTI

2024 yılının Aralık ayında greve başlayan işçiler, müzakere sürecine şans tanımak adına eylemlerine bir süre ara vermişti. Ancak, çözüm sağlanamaması üzerine mart ayı başında yeniden iş bırakma kararı alınmıştı. Öte yandan, Çalışma Bakanlığı, şirketin 1000’den fazla çalışanın işten çıkarıldığını bildiren resmi yazışmalarını aldığını doğruladı.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık yıllık elmas ihracatıyla ülke ekonomisinde önemli yer tutan Koidu Limited’in bu kararı, Hindistan gibi diğer büyük üreticilerin de arz sıkıntısı yaşadığı küresel elmas piyasasında yeni dalgalanmalara neden olabilir.

Kaynak: AA