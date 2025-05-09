Yapımı 6 Ay Sürüyor, Değeri Milyonlar Ediyor: Sadece Görmek Bile Büyülüyor

HAZIRLAMASI 6 AY SÜRÜYOR

Taşın ham halinden bugünkü ihtişamına kavuşması, uzmanlar tarafından yürütülen 6 aylık detaylı planlama ve kesim sürecinin bir sonucu. Ortaya çıkan "Akdeniz Mavisi Elmas", yalnızca renginin nadirliğiyle değil, kusursuz işçiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

CENEVRE'DE 20 MİLYON DOLARA SATILACAK

13 Mayıs 2025 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Sotheby’s müzayedesinde satışa sunulacak elmasın, 20 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor. Uzmanlara göre, taşın eşine az rastlanır rengi ve kesimi nedeniyle rekor fiyata satılması şaşırtıcı olmayacak.