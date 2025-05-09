Yapımı 6 Ay Sürüyor, Değeri Milyonlar Ediyor: Sadece Görmek Bile Büyülüyor
Güney Afrika’dan çıkarılan ve yapımı 6 ay süren 10 karata dönüştürülen ‘Akdeniz Mavisi Elmas’, 13 Mayıs’ta Cenevre’de açık artırmaya çıkıyor. Değerinin 20 milyon doları bulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en nadir ve değerli taşlarından biri olarak gösterilen “Akdeniz Mavisi Elmas”, göz alıcı rengi ve eşsiz ışıltısıyla müzayedeye çıkıyor. Güney Afrika’nın dünyaca ünlü Cullinan madeninden 2023 yılında çıkarılan 31,94 karatlık ham elmas, titiz bir işçilikle şekillendirilerek 10 karatlık büyüleyici bir mücevhere dönüştürüldü.
HAZIRLAMASI 6 AY SÜRÜYOR
Taşın ham halinden bugünkü ihtişamına kavuşması, uzmanlar tarafından yürütülen 6 aylık detaylı planlama ve kesim sürecinin bir sonucu. Ortaya çıkan "Akdeniz Mavisi Elmas", yalnızca renginin nadirliğiyle değil, kusursuz işçiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
CENEVRE'DE 20 MİLYON DOLARA SATILACAK
13 Mayıs 2025 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Sotheby’s müzayedesinde satışa sunulacak elmasın, 20 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor. Uzmanlara göre, taşın eşine az rastlanır rengi ve kesimi nedeniyle rekor fiyata satılması şaşırtıcı olmayacak.
RENKLİ TAŞLAR YENİ YATIRIM ARACI
Sotheby’s Cenevre Yüksek Mücevherat Direktörü Jessica Wyndham, özellikle renkli elmaslara yönelik ilginin son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, "Renkli taşlar yatırım aracı olarak da değer kazanıyor. Akdeniz Mavisi Elmas, bu alandaki yükselişin simgesi olacak nitelikte" ifadelerini kullandı.