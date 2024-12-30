Ne Gümüş Ne Altın Ne de Elmas! Türkiye'nin En Değerli Taşı, Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Oltu Taşı'nın en dikkat çekici özelliği, yeraltından çıkarıldığında yumuşak bir yapıya sahip olması, ancak hava ile temas ettiğinde sertleşmesidir. Bu nedenle taş, nemli ortamda saklanarak işlenir ve cilalanır. İşleme sürecinde taşın nemini kaybetmemesi büyük önem taşır.

ÜRETİM SÜRECİNDE SABIR VE USTALIK GEREKTİRİYOR

Oltu Taşı, dar damarlar halinde bulunduğu için çıkarılması oldukça zahmetlidir. Yeraltından çıkarıldıktan sonra, küçük atölyelere gönderilir ve burada ustalar tarafından büyük bir titizlikle işlenir. Taşın işlenmesi için el çarkı kullanılır ve cilalama işlemi sırasında tebeşir tozu ve zeytinyağı tercih edilir.