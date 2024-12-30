Ne Gümüş Ne Altın Ne de Elmas! Türkiye'nin En Değerli Taşı, Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Türkiye’nin önemli yeraltı kaynaklarından biri olan ve Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılan Oltu Taşı, eşsiz özellikleri ve zorlu üretim süreciyle dikkat çekiyor. “Siyah Kehribar” olarak da anılan bu değerli taş, yüzyıllardır süs eşyalarından tesbihlere kadar birçok alanda kullanılıyor ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkıyor.
Kaynak: İHA
Fosilleşmiş reçine ve ağaç gövdelerinden oluşan Oltu Taşı, genellikle siyah renkte olup nadiren koyu kahverengi, gri veya yeşilimsi tonlarda da bulunabiliyor. Bronz Çağı'na kadar uzanan tarihiyle bilinen bu taş, Romalılar tarafından mücevherlerde ve süs eşyalarında, Orta Çağ’da ise tesbih ve kutsal emanet sandıklarında kullanılmıştır.
Oltu Taşı'nın en dikkat çekici özelliği, yeraltından çıkarıldığında yumuşak bir yapıya sahip olması, ancak hava ile temas ettiğinde sertleşmesidir. Bu nedenle taş, nemli ortamda saklanarak işlenir ve cilalanır. İşleme sürecinde taşın nemini kaybetmemesi büyük önem taşır.
ÜRETİM SÜRECİNDE SABIR VE USTALIK GEREKTİRİYOR
Oltu Taşı, dar damarlar halinde bulunduğu için çıkarılması oldukça zahmetlidir. Yeraltından çıkarıldıktan sonra, küçük atölyelere gönderilir ve burada ustalar tarafından büyük bir titizlikle işlenir. Taşın işlenmesi için el çarkı kullanılır ve cilalama işlemi sırasında tebeşir tozu ve zeytinyağı tercih edilir.
Ustalar, Oltu Taşı’nın sabır ve özen gerektiren bir malzeme olduğunu vurgulayarak, işleme sırasında taşın yumuşaklığını ve nemini korumasının kritik olduğunu belirtiyor. İşlenecek taşlar su içerisinde muhafaza edilirken, kullanılmayan taşlar toprağa geri gömülerek korunur.
EN MEŞHUR ÜRÜNÜ OLTU TAŞI TESBİHLER
Oltu Taşı’ndan üretilen en tanınmış ürün tesbihlerdir. Tesbihler, kullanıldıkça parlayan ve güzelleşen bir yapıya sahiptir. 33 taneli olan tesbihlere “tek sayı”, 99 taneli olanlara ise “uç sayı” adı verilir. Gümüş işlemelerle süslenen bu tesbihler, yurtdışında da büyük ilgi görmektedir.
TÜRK PATENT TESCİLLİ BİR DEĞER
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Oltu Taşı, Erzurum’un gurur kaynaklarından biridir. Erzurum, coğrafi işaretli ürün sayısı bakımından Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biridir ve Gaziantep ile Konya gibi şehirlerle rekabet etmektedir.
Oltu Taşı, sadece estetik bir değer sunmakla kalmayıp yüksek karbon içeriği ve 8064 kcal/kg’a ulaşan kalorifik değeriyle dikkat çeken bir doğal kaynaktır. Sürtünme ile elektriklenme özelliği gösteren ve hafif cisimleri çekebilen bu taş, eşsiz fiziksel özellikleriyle dünyada benzerlerinden ayrılmaktadır.