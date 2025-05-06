Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti

Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. 6 Mayıs itibarıyla otogazda 1 lira 20 kuruşluk indirim pompaya yansırken, büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları da belli oldu. Akaryakıt fiyatları, şehirden şehre küçük farklarla değişiyor.

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Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurundaki artışlar ve ÖTV düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor. 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla, otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim geldi.

Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti - Resim : 1

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 25,59 TL

Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti - Resim : 2

Ankara

Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46,22 TL
LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,17 TL
Motorin: 46,56 TL
LPG: 26,04 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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