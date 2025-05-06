Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti
Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. 6 Mayıs itibarıyla otogazda 1 lira 20 kuruşluk indirim pompaya yansırken, büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları da belli oldu. Akaryakıt fiyatları, şehirden şehre küçük farklarla değişiyor.
Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurundaki artışlar ve ÖTV düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor. 6 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla, otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim geldi.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,20 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 25,59 TL
Ankara
Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46,22 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir
Benzin: 46,17 TL
Motorin: 46,56 TL
LPG: 26,04 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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