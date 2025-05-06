Edirne'de Kakava Şenlikleri: Dileklerini Tunca Nehri'ne Bıraktılar

UNESCO listesinde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin son gününde vatandaşlar, dileklerini Tunca Nehri’ne bırakıp ağaçlara asarak geleneklerini sürdürdü. Sarayiçi’nde renkli görüntülere sahne olan şenlikler, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Edirne Belediye Başkanı ve Roman çeribaşı da dilek etkinliğine katılarak coşkuya ortak oldu.

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Edirne'de Kakava Şenlikleri: Dileklerini Tunca Nehri'ne Bıraktılar

Edirne’de baharın gelişini simgeleyen ve 3-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan şenliklerin son gününde, sabahın erken saatlerinde Sarayiçi’nde toplanan kalabalık, Tunca Nehri kıyısında geleneksel dilek ritüelini gerçekleştirdi.

Edirne'de Kakava Şenlikleri: Dileklerini Tunca Nehri'ne Bıraktılar - Resim : 1

Katılımcılar, umut ve dileklerini yazdıkları kağıtları nehre bırakırken, bazıları da bereket getirdiğine inanılan ağaç dallarını kopararak evlerine götürdü. Tunca Nehri kıyısındaki etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da katılırken, Roman çeribaşı Fikri Ocak kayıkla nehirde tur atarak vatandaşları selamladı.

Edirne'de Kakava Şenlikleri: Dileklerini Tunca Nehri'ne Bıraktılar - Resim : 2

Dün akşam Sarayiçi’nde yakılan Kakava ateşi etrafında başlayan eğlenceler, Roman müzikleri eşliğinde sabaha kadar sürdü. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kutlamalar, Edirne’de kültürel birlikteliğin ve bahar neşesinin en canlı örneklerinden biri oldu.

Kaynak: DHA

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