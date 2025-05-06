Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor.

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Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Resim : 1

Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Resim : 2

UYARILAR

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış için Meteoroloji'den uyarı geldi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Resim : 3

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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