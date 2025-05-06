Fatih'te Minibüs Kaldırıma Çıkarak Devrildi

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, Fatih’te kaldırıma çıkarak devrildi; kazada yaralanan olmazken, minibüsteki tekstil ürünleri başka bir araca aktarıldı.

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Fatih'te Minibüs Kaldırıma Çıkarak Devrildi

Fatih’te gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, minibüste bulunan tekstil ürünleri başka bir araca taşındı.

Fatih'te Minibüs Kaldırıma Çıkarak Devrildi - Resim : 1

Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nda saat 23.00 sularında gerçekleşti. 34 JDP 68 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı ve yan yatarak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Fatih'te Minibüs Kaldırıma Çıkarak Devrildi - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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