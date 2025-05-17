ÖTV'siz Araçta Yeni Dönem: Şartlar Güncellendi, Detaylar Açıklandı

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Engelli bireyler, engel oranlarına göre farklı muafiyet türlerinden faydalanabiliyor:

%90 ve üzeri engelliler: Bu bireyler, herhangi bir özel tertibat şartı olmaksızın ÖTV ödemeden araç sahibi olabiliyor. 18 yaş altı bireylerde ya da araç kullanamayacak durumda olan kişilerde, birinci derece yakınları aracı kullanabiliyor.

%40 ile %89 arası engelliler: Bu gruptaki vatandaşlar için ÖTV indirimi %26,3 oranında uygulanıyor. Ancak sağlık raporunda “özel tertibat gerekir” ifadesi yer almalı ve araçta fren, gaz, vites gibi sistemlerde gerekli düzenlemeler yapılmış olmalı. Bu araçlar sadece engelli bireyin kullanımına açık.

Şehit yakınları: Şehitlerin eşleri, çocukları, anne veya babaları bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.