ÖTV'siz Araçta Yeni Dönem: Şartlar Güncellendi, Detaylar Açıklandı
Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olmasını sağlayan uygulamada 2025 yılı itibarıyla önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Hem fiyat limiti artırıldı hem de yerli üretim şartı devreye alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla engelli vatandaşın araç erişimi kolaylaşırken, uygulama kriterleri de netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç alım sınırı, 2025 için yeniden değerleme oranı olan %43,93 üzerinden güncellenerek 2 milyon 290 bin 200 TL’ye çıkarıldı. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için alınacak aracın en az %40 oranında yerli üretim içermesi gerekiyor. Bu şart, hem üretimi desteklemeyi hem de muafiyetin kapsamını daha kontrollü bir zemine oturtmayı amaçlıyor.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Engelli bireyler, engel oranlarına göre farklı muafiyet türlerinden faydalanabiliyor:
%90 ve üzeri engelliler: Bu bireyler, herhangi bir özel tertibat şartı olmaksızın ÖTV ödemeden araç sahibi olabiliyor. 18 yaş altı bireylerde ya da araç kullanamayacak durumda olan kişilerde, birinci derece yakınları aracı kullanabiliyor.
%40 ile %89 arası engelliler: Bu gruptaki vatandaşlar için ÖTV indirimi %26,3 oranında uygulanıyor. Ancak sağlık raporunda “özel tertibat gerekir” ifadesi yer almalı ve araçta fren, gaz, vites gibi sistemlerde gerekli düzenlemeler yapılmış olmalı. Bu araçlar sadece engelli bireyin kullanımına açık.
Şehit yakınları: Şehitlerin eşleri, çocukları, anne veya babaları bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.
YENİ DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞTİ?
2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte şu yenilikler dikkat çekiyor:
ÖTV muafiyetiyle araç alım hakkı artık 5 yılda bir değil, 10 yılda bir kullanılabilecek.
Alınacak aracın en az %40’ı yerli üretim olmak zorunda.
%90’ın altındaki engel raporlarında, özel tertibat zorunlu hale getirildi.
Akıl sağlığı yerinde olmayan bireyler için vasi kararı ibraz edilmesi gerekiyor.
ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Bu sürenin amacı, suistimallerin önüne geçmek.
2025 YILI ÖTV MUAFİYETİNE UYGUN OTOMOBİL MODELLERİ
Yerli üretim oranı ve fiyat limiti göz önünde bulundurulduğunda, 2025 yılında ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek bazı popüler otomobiller şöyle:
Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Toyota, Kia, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Honda, Suzuki, MG, SsangYong ve DFSK markalarının bazı modelleri, bu kapsama giriyor.
Donanım seviyelerine göre fiyatlar değişiklik gösterse de, bu markaların belirli modelleri 2,29 milyon TL sınırını aşmadığı sürece ÖTV muafiyetli olarak satın alınabiliyor.
ÖTV MUAFİYETİNDE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru sürecinde şu belgeler talep ediliyor:
Engelli sağlık kurulu raporu
Engelli ehliyeti (gerekiyorsa)
Noter onaylı sürücü yetki belgesi (18 yaş altı ya da aracı kullanamayacak durumdaki bireyler için)
Başvuru tamamlandığında ve araç tescil edildiğinde, araç 10 yıl boyunca devredilemeyecek. Ancak araç bir kaza veya doğal afet sonucu hurdaya ayrılırsa, bu süre beklenmeden yeniden muafiyetli araç alınabilecek.
MTV MUAFİYETİ VE KDV DURUMU
%90 ve üzeri engelli bireyler, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulurken, %90’ın altındaki bireyler sadece özel tertibatlı araçlarda bu haktan yararlanabiliyor. ÖTV muafiyeti bulunsa da, araç alımında Katma Değer Vergisi (KDV) ödemesi zorunlu tutuluyor.