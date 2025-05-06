Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Pansiyonun Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı pansiyon ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Gözaltına alınan pansiyon sahibi Osman Akdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Akdemir, Tengioğlu’nun, Beyoğlu Belediyesi’nden gıda ve temizlik malzemeleri için yardım kartı aldığını söyledi.

Son Güncelleme:
Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Pansiyonun Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusu sürerken, kaldığı pansiyonla ilgili detaylar da netleşiyor. Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen pansiyon, belediye ekiplerince mühürlendi.

Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Pansiyonun Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

'ÜÇ KİŞİLİK ODADA KALIYORDU'

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığına göre, pansiyon işletmecisi Osman Akdemir’in ifadesi alındı. Akdemir, Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024’ten bu yana üç kişilik bir odada kaldığını ve pansiyonu düzenli olarak kullandığını belirtti. Aynı odada kalan diğer kişilerin birinin yabancı uyruklu marangoz, diğerinin ise Türkiye vatandaşı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Pansiyonun Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

BELEDİYEDEN YARDIM ALMIŞ

Pansiyon sahibi, Tengioğlu’nun maddi durumunun zayıf olduğunu, bu nedenle kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini aktardı. Yardım talebi üzerine belediye yetkililerinin pansiyona geldiği ve Tengioğlu’na toplam 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik ürünlerinde kullanılmak üzere alışveriş kartı verdiği öğrenildi.

İlerleyen dönemde belediyenin Tengioğlu’yla yeniden irtibata geçtiği ve tekrar ziyaret gerçekleştirdiği belirtilirken, bu görüşmelerin içeriğine dair pansiyon sahibinin bilgisi olmadığı kaydedildi.

Cezaevine Girmek Islah Etmiyor! Hapisten Çıkanların Yüzde 45'i Yeniden Suç İşliyorCezaevine Girmek Islah Etmiyor! Hapisten Çıkanların Yüzde 45'i Yeniden Suç İşliyorGündem
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kızı Ağlayarak CHP'yi Aradı! Babasının Saldırısından Nasıl Kurtulduğunu AnlattıÖzgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kızı Ağlayarak CHP'yi Aradı! Babasının Saldırısından Nasıl Kurtulduğunu AnlattıGüncel
CHP Lideri Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Böyle Hazırlanmış!CHP Lideri Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Böyle Hazırlanmış!Güncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
CHP Özgür Özel Saldırı
Son Güncelleme:
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Fatih'te Minibüs Kaldırıma Çıkarak Devrildi Fatih'te Minibüs Kaldırıma Çıkarak Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan Hastaneye Kaldırıldı
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Pansiyonun Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı Pansiyon Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı
Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti Otogaza İndirim Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti
Cezaevine Girmek Islah Etmiyor! Hapisten Çıkanların Yüzde 45'i Yeniden Suç İşliyor Cezaevine Girmek Islah Etmiyor