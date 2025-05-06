Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kaldığı Pansiyonun Sahibinin İfadesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusu sürerken, kaldığı pansiyonla ilgili detaylar da netleşiyor. Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen pansiyon, belediye ekiplerince mühürlendi.

'ÜÇ KİŞİLİK ODADA KALIYORDU'

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığına göre, pansiyon işletmecisi Osman Akdemir’in ifadesi alındı. Akdemir, Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024’ten bu yana üç kişilik bir odada kaldığını ve pansiyonu düzenli olarak kullandığını belirtti. Aynı odada kalan diğer kişilerin birinin yabancı uyruklu marangoz, diğerinin ise Türkiye vatandaşı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN YARDIM ALMIŞ

Pansiyon sahibi, Tengioğlu’nun maddi durumunun zayıf olduğunu, bu nedenle kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini aktardı. Yardım talebi üzerine belediye yetkililerinin pansiyona geldiği ve Tengioğlu’na toplam 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik ürünlerinde kullanılmak üzere alışveriş kartı verdiği öğrenildi.

İlerleyen dönemde belediyenin Tengioğlu’yla yeniden irtibata geçtiği ve tekrar ziyaret gerçekleştirdiği belirtilirken, bu görüşmelerin içeriğine dair pansiyon sahibinin bilgisi olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Habertürk