Cezaevine Girmek Islah Etmiyor! Hapisten Çıkanların Yüzde 45'i Yeniden Suç İşliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun geçmişte iki çocuğunu öldürmesine rağmen cezaevinden şartlı tahliye edilmesi ve sabıka dosyasının kabarık çıkması, “cezaevlerinde ne kadar ıslah olunuyor?” sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Toplumda büyük yankı uyandıran olay, suçluların cezasını çektikten sonra topluma nasıl döndüğü ve denetim mekanizmalarının ne kadar işlevsel olduğu konusunda ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

100 KİŞİDEN 45'İ YENİDEN SUÇ İŞLİYOR

Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de cezaevinden çıkan kişilerin yüzde 45’i yeniden suç işliyor. Bu oran, dünya ortalamasıyla benzerlik gösteriyor. Türkiye genelinde 400 binden fazla kişi cezaevlerinde, yaklaşık 600 bin kişi ise denetimli serbestlik kapsamında dışarıda cezalarını infaz ediyor. Böylece toplamda 1 milyonun üzerinde kişi, infaz sistemi içinde bulunuyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı ve AKP'nin hukukçu kurmayları, mevcut infaz rejimini gözden geçirecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Planlanan reformlar arasında cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, topluma kazandırma programlarını güçlendirmek ve denetimli serbestlik şartlarını daha etkili hale getirmek gibi adımlar yer alıyor.

'KORKUNÇ BİR RAKAM'

Bakanlık kaynakları, “İnfaz rejiminde asıl amaç topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda uygulanan denetimli serbestlik kararlarının sayısı 8 milyon 300 bini buldu. Bu süre zarfında 3,5 milyon iyileştirme faaliyeti gerçekleştirildi; bunların 1 milyon 450 bini madde bağımlılarına yönelikti. Ayrıca 1 milyon 424 bin hükümlü kamu yararına çalıştırıldı, 69 bin kişi elektronik kelepçeyle izlendi, 62 bin kişiye maddi yardım sağlandı.

Ocak ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, infaz sisteminin güçlendirilmesi, hükümlülerin meslek edinmesini sağlayacak programların yaygınlaştırılması ve toplum yararına çalışma uygulamalarının genişletilmesi hedefler arasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi