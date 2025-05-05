Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Olaydan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

CHP lideri Özgür Özel’e yumruk atan Selçuk Tengioğlu’nun olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Konakladığı otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun resepsiyondaki kişi ile çay içip sohbet ettiği görülüyor.

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Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun olaydan önce kaldığı oteldeki görüntüleri basına yansıdı.

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Olaydan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

KAMERALARA YANSIDI

66 yaşındaki Tengioğlu'nun, saldırıdan saatler önce Beyoğlu’ndaki otelde çay içip resepsiyon görevlisiyle sohbet ettiği anlar otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Olaydan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 10 Mayıs 2004'te 2 çocuğunu öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı ortaya çıkmıştı. Cani adam, eşinin geçim sıkıntısı nedeniyle evi terk etmesinden 11 gün sonra odalarında uyuyan 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdü. 11 yaşındaki küçük kızı Gülşah'ı da vurarak yaralayan Selçuk Tengioğlu'nun 16 yaşındaki kızı Yasemin ise öldürülmekten balkondan atlayarak kurtuldu.

Korkunç cinayetlerin ardından tutuklanan Selçuk Tengioğlu'nun daha önce de aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Olaydan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

İFADESİ 'PES' DEDİRTMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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