Üç Büyük Sismik Boşluktan Biri Hatay'da Gerçekleşti; Peki Diğer İki Bölge Neresi? Jeofizik Mühendisi Açıkladı

Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye’nin olası büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolara göre hazırlanması gerektiğini belirtti. Utkucu, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda biriken enerjinin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye genelinde daha önce tespit edilen üç büyük sismik boşluktan birinin Hatay’da gerçekleştiğini kaydeden Utkucu, geriye yalnızca Erzincan Yedisu ve İstanbul bölgelerinin kaldığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Üç Büyük Sismik Boşluktan Biri Hatay'da Gerçekleşti; Peki Diğer İki Bölge Neresi? Jeofizik Mühendisi Açıkladı

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye'deki afet planlamalarının, özellikle 8.1 büyüklüğünde olması öngörülen büyük depremleri temel alarak yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Üç Büyük Sismik Boşluktan Biri Hatay'da Gerçekleşti; Peki Diğer İki Bölge Neresi? Jeofizik Mühendisi Açıkladı - Resim : 1

Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen Bilim Söyleşileri serisinin ilk oturumunda konuşan Prof. Dr. Utkucu, "Türkiye'de Depremler ve Alınacak Önlemler" başlığı altında önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılara depremin tanımı, oluşum nedenleri, yeryüzündeki büyük fay sistemleri, tsunami riski, sismik hareketlerin gruplaşması ve Türkiye’de geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanması beklenen depremler hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Depremlerin kesin zamanlamasının mümkün olmadığını söyleyen Utkucu, fay hatlarının hareketlerine göre sismik döngülerin izlenebileceğini belirtti.

İSTANBUL UYARISI

Utkucu, "Türkiye'deki stratejik planlamaların büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolara göre yapılması gerektiğine" vurgu yaparak, yer bilimleri alanındaki ilerlemelerin önemine değindi. Özellikle Hatay’da yaşanan yıkıcı depremin öncesinde, bölgedeki sismik boşluğun bilimsel çevrelerce bilindiğini hatırlattı. Türkiye'nin en riskli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ortalama 250 yıllık periyotlarla büyük enerji boşalttığını dile getiren Utkucu, İstanbul çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin potansiyelinin biriktiğini ifade etti. "6.2 ile 7.2 büyüklüğündeki depremler arasında yaklaşık 30 katlık bir enerji farkı bulunduğunu" belirterek bu küçük sarsıntıların beklenen büyük depremler olmadığını vurguladı.

Üç Büyük Sismik Boşluktan Biri Hatay'da Gerçekleşti; Peki Diğer İki Bölge Neresi? Jeofizik Mühendisi Açıkladı - Resim : 2

ÜÇ BÜYÜK SİSMİK BOŞLUK NEREDE?

Utkucu, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremin, fay hattının doğu kolunda gerçekleştiği için Sakarya’da da güçlü hissedildiğini söyledi. Türkiye genelinde daha önce tespit edilen üç büyük sismik boşluktan birinin Hatay’da gerçekleştiğini belirten Utkucu, geriye yalnızca Erzincan Yedisu ve İstanbul bölgelerinin kaldığını ifade etti.

'ORTALAMA SÜRE DOLDU'

İstanbul’da beklenen depremin kırılma yönüne göre farklı bölgelerin farklı düzeylerde etkilenebileceğini vurgulayan Utkucu, fayın Tekirdağ’dan doğuya doğru kırılması durumunda Sakarya’nın ciddi zarar görebileceğini, Adalar yönünden batıya ilerlemesi halinde ise batıdaki illerin daha fazla etkilenebileceğini söyledi. Kırılma iki yönlü olursa, her iki bölgenin de eşit düzeyde zarar göreceğini aktardı. Utkucu son olarak, Türkiye’nin aktif deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "ortalama sürenin dolduğunu ve toplumun her kesiminin bu gerçeklik doğrultusunda hazırlıklı olması gerektiğini" ifade etti.

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Kaynak: İHA

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