'Bakan Kurum ve Bakan Uraloğlu'nun Kanal İstanbul Açıklamaları Çelişti' İddialarına DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 'Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği' yönündeki iddialara yanıt verdi. İki bakanın açıklamalarının birbiriyle çelişmediği belirtildi. Açıklamada, "Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz." denildi.

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'

DMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 'Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği' yönündeki iddialar doğru değildir." denildi ve şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul yapılacak mı?' sorusuna, 'Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır.' şeklinde cevap vermiştir.

'VAZGEÇİLDİĞİNE DAİR İFADE YOK'

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, 'Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine' dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır.

Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir:

'...Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız'

'ÇELİŞKİ İDDİALARI MANİPÜLASYON'

İki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, 'meseleleri başka alanlara çekme çabası' olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı" vurgulanmıştır.

Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği" yönündeki iddialar doğru değildir.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat… pic.twitter.com/JdbW13BMfF — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi