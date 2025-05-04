Erzincan'da Feci Kaza! Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti.

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Erzincan'da Feci Kaza! Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.E'nin kullandığı 61 ACN 838 plakalı hafif ticari araç, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'nde Mertcan Ş. (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mertcan Ş. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mertcan Ş, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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