Özgür Özel'e Saldırı Sonrasında Yeniden Gündem Oldu! Tartışma Yaratan 'İnfaz' Yasası

Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde CHP Lideri Özgür Özel’e saldıran şüphelinin cinayetten 16 yıl yatıp, şartlı tahliye ile cezaevinden çıkmış olması tartışma yarattı. Emekli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sağıroğlu tartışma yaratan 'infaz' yasasına ilişkin konuştu.

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Özgür Özel'e Saldırı Sonrasında Yeniden Gündem Oldu! Tartışma Yaratan 'İnfaz' Yasası

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüphelinin 2 çocuğunu öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı.

Özgür Özel'e Saldırı Sonrasında Yeniden Gündem Oldu! Tartışma Yaratan 'İnfaz' Yasası - Resim : 1

Çirkin saldırının ardından olayı Habertürk TV ekranlarında değerlendiren emekli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sağıroğlu ‘Nasıl serbest kaldı?’ sorusunun yanıtını verdi. Sağıroğlu ‘Bu suçlar, 1 Haziran 2005'ten sonra işlenseydi yeni sisteme göre 29 yılını cezaevinde geçirecekti’ diye konuştu.

Sağıroğlu, 2004 yılında kadar müebbet hapis cezalarında cezaevinde kalma süresinin 16 yıl, 2005'te getirilen değişiklikle ağırlaştırılmış müebbette 36 yıl, müebbette ise 30 yıl cezaevinde kalma kuralı getirildiğini hatırlattı.

Özgür Özel'e Saldırı Sonrasında Yeniden Gündem Oldu! Tartışma Yaratan 'İnfaz' Yasası - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

18 gündür yoğun bakımda tedavi gören ve dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenmişti.

Tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırıya uğramış, saldırıyı yapan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan cezaevine girdiği, hırsızlık ve tehdit suçlarından da suç kaydı olduğu, 16 yıl yattıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı.

İki çocuğunu öldüren Tengioğlu’nun nasıl cezaevinden çıkarıldığı ise tartışma yaratmıştı.

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Kaynak: HaberTürk

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