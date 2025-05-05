Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Kızı Ağlayarak CHP'yi Aradı! Babasının Saldırısından Nasıl Kurtulduğunu Anlattı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen anma töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yumruklu saldırıya uğradı. Selçuk Tengioğlu adlı saldırganın 2004 yılında Hatay İskenderun'da kendi çocuklarını öldürdüğü öğrenildi.

Tengioğlu'nun, sabaha karşı eve gelip oğlu Barış'ı (19) ve kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurduğu belirtildi. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden şahsın, sonrasında da mutfağa gidip aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi. Şahsın diğer kızı Yasemin'in (16) de 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtulduğu ifade edildi.

AĞLAYARAK CHP GENEL MERKEZİ'Nİ ARADI

Selçuk Tengioğlu'nun saldırısının ardından CHP Genel Merkezi'ni bugün arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten isimler arasında Tengioğlu'nun Hatay'da 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızı da yer aldı.

CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen kişinin babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi. Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.

Kaynak: ANKA