Özgür Özel'e Saldıran, Çocuklarının Katili Çıkmıştı! 21 Yıl Öncesine Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

CHP lideri Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni çıkışında yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganın, 21 yıl önceki cinayetlerin hemen arkasından çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dün vefat etmesinin ardından bugün kendisi için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yumruklu saldırıya uğradı. "Ben Osmanlı torunuyum" diye bağırarak Özel'e yumruk atan Selçuk Tengioğlu adlı şahıs yakalanıp gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SİLAHLA ÖLMEYİNCE BIÇAKLADI

Olay sonrası saldırganın geçmişinde cinayet, hırsızlık ve tehdit suçlarının olduğu ortaya çıktı. Hatta Selçuk Tengioğlu adlı saldırganın 2004 yılında Hatay İskenderun'da kendi çocuklarını öldürdüğü öğrenildi. Tengioğlu'nun, sabaha karşı eve gelip oğlu Barış'ı (19) ve kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurduğu belirtildi. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden şahsın, sonrasında da mutfağa gidip aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

Özgür Özel'e Saldıran, Çocuklarının Katili Çıkmıştı! 21 Yıl Öncesine Ait Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

Şahsın diğer kızı Yasemin'in (16) de 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtulduğu ifade edildi. Kan donduran olay sonrası tutuklanan, 2020 yılında da serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında gözaltına alındığı andan fotoğraflar da paylaşıldı.

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Kaynak: İHA

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