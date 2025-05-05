Saldırıda Koruma Zafiyeti Var mı? Özgür Özel İddialara Yanıt Verdi

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, Özgür Özel'in uğradığı saldırı ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Özel, koruma zafiyeti iddialarına ilişkin olarak, "Bir koruma zafiyeti görmüyorum. Ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum, bu benim tercihim" dediği öğrenildi. CHP kurmayları ise, "Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti" ifadesini kullandı.

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Saldırıda Koruma Zafiyeti Var mı? Özgür Özel İddialara Yanıt Verdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK toplantısının önemli gündem başlıkları arasında, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul AKM’de düzenlenen anma töreni sonrasında Özel’in uğradığı saldırı yer aldı.

'BU BENİM TERCİHİM'

Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Özel'in kurmaylarına yaptığı ilk değerlendirmede koruma zafiyeti iddialarına ilişkin olarak, "Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim" dediği öğrenildi.

'BİR ZAFİYET VARSA...'

CHP kurmayları ise konuya ilişkin olarak yaptıkları değerlendirmede, "Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerini bildirmelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka bir sürü soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor" dedi. Kaynaklar, CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini ifade etti.

CHP'nin oylarını artırarak güçlendiği tespitinin her anketle teyit edildiğine işaret eden, bu durumun da AK Parti iktidarını rahatsız ettiğini ifade eden parti kurmayları, "Bu rahatsızlık iktidar temsilcilerinin söylemlerine de yansıyor. ‘Telef etmek’ benzeri ifadeler CHP’yi ve Genel Başkanını açık hedef haline getiriyor ve bu gibi saldırıların önünü açıyor, hatta saldırganları cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'MİTİNGLER OY ORANINI ARTIRDI'

Miting yapılan şehirlerde miting sırasında ve sonrasında araştırma yapıldığını söyleyen kurmaylar, araştırma sonuçlarının olumlu olduğunu, Mersin, Yozgat ve Konya mitingleri sonrasında bu kentlerde CHP’nin oy oranında önemli oranda artış görüldüğünü kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü İstabul Beyazıt Meydanı’nda, cumartesi günü ise Van'da miting yapacak. Parti kurmayları; Erzurum, Gümüşhane, Bayburt gibi illerde de miting yapmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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