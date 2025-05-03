Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı! O Anlar Kamerada
Şanlıurfa'da akaryakıt taşıyan bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Aracın altında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tanker şoförü yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil Kayan’ın kullandığı 33 CTS 22 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Aracın alt kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Yaralı sürücü Halil Kayan, hastaneye kaldırılırken, yangın akaryakıt deposuna ulaşmadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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